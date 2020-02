Altpapiercontainer in Pradl in Flammen: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Innsbruck – Nach einer möglichen Brandstiftung musste die Feuerwehr am Dienstag nach Innsbruck-Pradl ausrücken, um einen in Brand stehenden Altpapiercontainer zu löschen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 23.30 Uhr alarmiert.

Der Vollbrand konnte von der Berufsfeuerwehr Innsbruck rasch gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. "Als Brandursache kommt nur eine Fremdeinwirkung in Betracht", so die Exekutive in einer Aussendung. (TT.com)