Rauchen im Tivoli Stadion wird schon ab diesem Wochenende verboten

Innsbruck – Es ist ein Verbot, das bei vielen Tiroler Sportfans für hitzige Debatten sorgen wird. Ab diesem Wochenende darf am gesamten Gelände des Tivoli-Stadions – mit Ausnahme von ausgewiesenen Raucherzonen – nicht mehr gequalmt werden. Das Verbot tritt diesen Samstag beim Heimspiel der WSG Tirol gegen den WAC in Kraft und umfasst auch E-Zigaretten.

Matthias Schipflinger, Geschäftsführer der Olympiaworld, begründet den Schritt damit, dass Besucher und Mitarbeiter vor schädlichem (Passiv-)Rauch geschützt werden sollen. Zudem soll mit dem Verbot „ein Umfeld geschaffen werden, in dem es vor allem jungen Menschen leichter fällt, gar nicht erst mit dem Rauchen zu beginnen". In der englischen Premier League und großen Stadien wie dem Nou Camp oder der Allianz Arena sei ein Rauchverbot bereits selbstverständlich.

„Sport und Rauchen passen einfach nicht zusammen, denn Rauchen ist jährlich für tausende Todesfälle in unserem Land verantwortlich, während Sport für Gesundheit und Vitalität steht", ergänzt der zuständige Hauptabteilungsleiter Christoph Kaufmann. Auch für E-Zigaretten sei die gesundheitliche Unbedenklichkeit keineswegs erwiesen, weshalb auch diese von dem Verbot umfasst seien. „Wir wollen damit mit gutem Beispiel vorangehen und Vorbild für andere Sportanlagenbetreiber sein", so Kaufmann. In der ersten Phase des Rauchverbots werde man daher viel Wert auf Aufklärungsarbeit unter den betroffenen Besuchern legen. (TT.com)