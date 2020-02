Rauchverbot ab Samstag! Tivoli-Stadion zeigt Zigaretten die Rote Karte

Innsbruck – Platzverweis! Mit Beginn der Frühjahrs­saison am kommenden Samstag wird der Glimmstängel im Inns­brucker Tivoli-Stadion von der Tribüne verbannt. Doch nicht nur dort, sondern auf dem gesamten Stadiongelände wird das Rauchen dann verboten sein. Ausgenommen sind lediglich ausgewiesene Raucherzonen in den Stadion­umläufen. Die neue Regelung gilt nicht nur für herkömmliche „Tschigg“, sondern auch für E-Zigaretten, wie die Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH gestern mitteilte.

„Das rauchfreie Stadion ist uns seit Längerem ein großes Anliegen“, erklärt Matthias Schipflinger, Geschäftsführer der Olympiaworld, die Maßnahme. „Rauchen schädigt die Gesundheit massiv, daher sehe ich es als unsere Aufgab­e an, die Besucherinnen und Besucher unseres Stadions, aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor schädlichem (Passiv-)Rauch zu schützen“, so Schipflinger. Außerdem solle mit dem Verbot ein Umfeld geschaffen werden, in dem es vor allem jungen Menschen leichterfällt, gar nicht erst mit dem Rauchen zu beginnen, und ehemalige Raucher in ihrer Entscheidung aufzuhören unterstützt werden. „Daher haben wir uns dazu entschieden, das Tivoli Stadion Tirol zur rauchfreien Zone zu machen.“