Erstmals mehr als 5 Millionen Pkw auf Österreichs Straßen

Wien - In Österreich gab es im Vorjahr erstmals mehr als 5 Millionen Pkw. Zu Jahresende waren 5,04 Millionen Autos zum Verkehr zugelassen, das waren um 1,2 Prozent mehr als im Jahr davor, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Einen kräftigen Zuwachs gab es bei Elektroautos, die aber mit knapp unter 30.000 Stück nach wie vor einen geringen Anteil am gesamten Pkw-Bestand hatten.