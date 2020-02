"Match" um Eurofighter: Worte gegen Airbus fliegen tief

Eingeladen war auch Airbus. Die Regierung bewertet eine juristische Vereinbarung des Konzerns in den USA als Eingeständnis der Korruption in Österreich. Vertreter von Airbus wollen sich aber nur mit der Ministerin treffen, allenfalls mit der Finanzprokuratur als Anwältin der Republik. Abgeordneten aller Parteien gegenüberzusitzen, lehnen sie ab. Sie befürchten, dass ein derartiger Termin zu einem Tribunal ausartet.

In der WKStA arbeiten vier Staatsanwälte und ein Gruppenleiter an der Causa Eurofighter. Die Regierung will zudem politischen Druck auf Airbus ausüben und setzt beim Geschäft an, bei möglichen Kunden für den Kampfjet. „Wenn die nicht reden, reden wir, auch mit anderen Regierungen in Europa“, droht Kogler. „Wenn wir das international thematisieren, ist das ein Druck, der denen nicht wurscht sein kann.“