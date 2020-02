Corinna Harfouch wird Berliner „Tatort“-Kommissarin

Berlin – Schauspielerin Corinna Harfouch (65) wird neue „Tatort“-Kommissarin in Berlin. Sie werde ab 2022 als neue Kriminalhauptkommissarin an der Seite von Mark Waschke ermitteln, teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Mittwoch mit. Harfouch wird damit Nachfolgerin von Meret Becker, die in der Krimireihe bisher die Rolle der Nina Rubin spielt.