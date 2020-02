Im Einsatz für die Bauwirtschaft

In den letzten Jahren hat die Landesinnung wichtige strategische Weichenstellungen zu baupolitischen Themen vorangetrieben und diese in die öffentliche Wahrnehmung gerückt. Beispielhaft zu erwähnen sind die zahlreichen Initiativen in Sachen „Digitalisierung der Baubranche“, wie etwa die Tabletübergabe an Tiroler Lehrlinge im 2. Lehrjahr.