Wenigste Singles in Tirol: 1,75 Millionen leben in Österreich alleine

29 Prozent der Befragten gaben an, alleinstehend zu sein. Die meisten Singles gibt es im Alter von 18 bis 29 Jahren (47 Prozent), bei den 30- bis 39-Jährigen ist ihre Dichte am geringsten (14 Prozent). Besonders viele Singles leben laut der Umfrage in Wien (40 Prozent), gefolgt von Vorarlberg (39 Prozent) und dem Burgenland (31 Prozent). Selten solo wandern Frauen und Männer in Kärnten (24 Prozent) und Niederösterreich (22 Prozent) durchs Leben. Die wenigsten Singles finden sich mit Abstand in Tirol: Nur 16 Prozent gaben in der Umfrage an, keinen Partner oder keine Partnerin zu haben, berichtet Elitepartner gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.