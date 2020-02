37-Jährige bei Rauferei in Fügen schwer verletzt

Fügen – Eine 37-jährige Niederländerin ist am Dienstagabend bei einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Fügen schwer verletzt worden. Nach einem Lokalbesuch war es gege 20.15 Uhr zu dem Streit zwischen mehreren Personen aus Großbritannien und den Niederlanden im Alter zwischen 16 und 63 Jahren gekommen. Der Streit mündete schließlich in eine Rauferei, bei der neben der 37-Jährigen noch drei weitere Beteiligte – zwei Männer (39, 63) und eine 24-jährige Frau leicht verletzt wurden.