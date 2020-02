Hainzenberg – Schwere Rückenverletzungen erlitt ein 53-Jähriger am Mittwoch bei einem Rodelunfall in Hainzenberg. Der Mann war um die Mittagszeit in einer Kehre von der Bahn abgekommen und mit dem Rücken auf der Rodel gelandet. Er zog sich schwere Verletzungen im Bereich der Lendenwirbelsäule zu. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)