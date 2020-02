Frau bei Zusammenstoß in Schlick 2000 verletzt: Snowboarder gesucht

Fulpmes, Rohrberg – Nach einem Zusammenstoß zweier Snowboarder am Mittwoch im Skigebiet Schlick 2000 sucht die Polizei nach einem der Beteiligten. Eine 43-jährige Snowboarderin wollte gegen 12.30 Uhr auf der blauen Piste Nr. 1 einer vor ihr fahrenden Skifahrerin ausweichen. Dabei prallte sie mit dem derzeit noch unbekannten Snowboarder zusammen und stürzte. Die Frau erlitt Prellungen am Rücken und am Hals.