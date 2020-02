Zittern um Olympia geht für Tirols Sportschützinnen weiter

Noch immer warten die heimischen Sportschützinnen sehnsüchtig auf einen Quotenplatz für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Nachdem Franziska Peer und Co. in den vergangenen Bewerben oft nur Millimeter auf das begehrte Ticket gefehlt haben, hoffen die ÖSB-Athletinnen im Schluss-Spurt auf mehr Glück. Die Luftdruckwaffen-EM in Breslau (POL) ab Sonntag ist eine der letzten Chancen, die Fahrkarte für die Spiele zu lösen. Für Tirol sind gleich acht Schützen am Start: