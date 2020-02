Um Schmerz zu lindern: Forscher raten zu Social-Media-Pause nach Trennung

Boulder, Wien – Wer sich nach dem Ende einer Beziehung in sozialen Medien herumtreibt, macht die Trennung zusätzlich schmerzhaft. Das ergab eine Studie der University of Colorado. Demnach stoßen Nutzer im Netz fast unweigerlich auf Inhalte, die ihre Verflossenen zeigen. Die Forscher empfehlen daher, sich nach einer Trennung vorerst von Plattformen wie Facebook und Instagram möglichst fernzuhalten.

Die Wissenschafter haben 19 Probanden interviewt, die in den vergangenen 18 Monaten eine Trennung durchgemacht hatten. Den Befragten zufolge ist es in sozialen Medien so gut wie unmöglich, Erinnerungen an Ex-Partner zu vermeiden. Auch wenn die Teilnehmer alle möglichen Maßnahmen gesetzt hatten, um ihre Verflossenen nicht mehr sehen zu müssen, tauchten dennoch Fotos oder ähnliche Inhalte von ihnen auf. Das führte meistens zu starker Frustration.