Wetterkapriolen: Geld zurück, wenn der Lift nicht fährt

Wien - Die Sturmtiefs "Petra" und "Sabine" fegten im Februar auch die Urlauber von den Pisten, denn viele Skilifte standen still. Die meisten Liftbetreiber sichern sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit eigenen Klauseln gegen Ansprüche auf Entgelterstattung oder Gültigkeitsverlängerung ab. Doch manchmal gibt es laut Konsumentenschützern doch die Chance auf Geld.

Denn: "Diese Klauseln können dann unzulässig sein, wenn sie eine Rückerstattung der Ticketpreise auch in den Fällen ausschließen, in denen der Sturm oder die Lawinengefahr das gesamte Skigebiet betreffen", betont die Juristin Cornelia Kern vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) in der Donnerstagsausgabe der Wiener Zeitung. Wenn "sämtliche Anlagen oder ein sehr großer Teil, 90 oder 95 Prozent davon", außer Betrieb sind, kann man sein Geld zurückverlangen.