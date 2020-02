Studie ergab: Schnelles Internet spielt Populisten in die Hände

Berlin – Dass Populismus und „alternative Fakten“ in sozialen Medien Hochkonjunktur haben, ist bekannt. Nirgendwo sonst ist es so leicht, Verschwörungstheorien unters Volk zu bringen. Eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) hat nun ergeben, dass die Geschwindigkeit des Netzes den Erfolg von Populisten beeinflussen kann. Sprich: Je schneller das Netz, desto mehr Stimmen bekommen Parteien wie die deutsche AfD oder die italienische Fünf-Sterne-Bewegung bei Wahlen. Ein besserer Zugang zu sozialen Medien und den „Echokammern“, die sich darin finden, mache es solchen Parteien leichter, vor allem junge Wähler zu gewinnen.

„Es ist interessant, dass wir diesen Effekt in unserer Studie sowohl für eher links- wie für rechtsgerichtete Populisten nachweisen konnten“, sagt WZB-Forscher Max Schaub. Ihm zufolge hilft das Internet aber vor allem relativ jungen populistischen Bewegungen. „Wir vermuten, dass es in Ländern wie Österreich oder den Niederlanden, wo populistische Parteien schon länger etabliert sind, keinen vergleichbaren kausalen Effekt gibt“, so der Wissenschafter.