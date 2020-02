Lkw-Fahrverbote: Valean stellt Maßnahmen gegen Tirol in den Raum

Brüssel, Innsbruck – EU-Verkehrskommissarin Adina Valean hat am Donnerstag im Europaparlament im Rahmen einer Debatte zur Europäischen Verkehrspolitik Maßnahmen gegen die Tiroler Fahrverbote in den Raum gestellt. EU-Abgeordneter Markus Ferber (CSU) hatte zuvor in einer Frage an die Kommissarin ein Vertragsverletzungsverfahren ins Spiel gebracht.