Wer, wieviel und warum: Warum ein Deal zum EU-Budget so schwierig ist

>> BREXIT UND RABATTE: Nach dem Austritt der Briten aus der EU fehlen geschätzt 60 bis 75 Milliarden Euro in der Kasse. Weil nach der alten Berechnungsmethode vor allem Deutschland, Dänemark, Schweden, Österreich und die Niederlande dieses Loch füllen müssten, verlangen sie „eine faire Lastenverteilung“ - also Rabatte. Andererseits profitieren die sogenannten Nettozahlerländer besonders stark von europäischen Errungenschaften wie dem Euro und dem gemeinsamen Markt.

>> ZUSAMMENHALT: Der sogenannte Kohäsionsfonds soll ärmeren Regionen helfen und so den Zusammenhalt der EU stärken. Er wird in Michels Plan von 367,7 auf 323,2 Milliarden Euro zusammengestrichen. Für Austauschprogramme wie Erasmus wächst der Ansatz auf 21,2 Milliarden Euro.

>> EIGENMITTEL: Vor allem das Europaparlament dringt auf eigene Einnahmen der EU. Das Ratspräsident schlägt deshalb in seinem Konzept die Einführung einer Steuer auf nicht recycelte Plastikverpackungen vor. Auch Überschüsse aus dem Emissionshandel könnte in die EU-Kasse fließen, was manche EU-Staaten jedoch ablehnen.

>> WER WILL WAS? Wichtige Nettozahlerländer wollen die Kosten im Rahmen halten. Staaten, die viel Geld aus dem Kohäsionsfonds bekommen, wollen eine gut gefüllte Kasse. Frankreich verteidigt seine Landwirte und will (noch) höhere Militärausgaben, Deutschland setzt auf Forschung und Zukunftsthemen. Polen und Ungarn wehren sich gegen Kritik an fragwürdigen Entscheidungen zum Rechtsstaat. Das EU-Parlament entscheidet mit über den Haushalt und fordert insgesamt mehr Ehrgeiz bei europäischen Zielen.