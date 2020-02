Single-Mixed-Staffel: Hauser/Eder landen bei WM auf Rang sechs

Antholz – Lisa Hauser und Simon Eder haben die zweite Medaillen für Österreich bei der Biathlon-WM in Antholz verpasst. Das Duo belegte einen Tag nach Sensations-Einzel-Bronze von Dominik Landertinger in der SIngle-Mixed-Staffel mit nur vier Nachladern Rang sechs. Die Medaillen in dem erst zum zweiten Mal im WM-Programm stehenden Bewerb gingen am Donnerstag an Norwegen vor Deutschland und Frankreich.