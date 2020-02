Bild in Innsbruck geklaut: 21-Jähriger brachte Grafik zurück

Innsbruck – Bereits in der Nacht von 7. auf 8. Februar wurde aus einem Innsbrucker Veranstaltungszentrum eine Grafik gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Unbekannter diese samt Rahmen von der Wand gerissen. Nach der Berichterstattung meldete sich ein 21-Jähriger bei der Polizei und brachte das Bild gleich mit. Er erklärte, er habe es aus Übermut – und in alkoholisiertem Zustand – während eines Balls mitgenommen. (TT.com)