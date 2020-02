Dominic Thiem kämpft sich mit Mühe in Rio ins Viertelfinale

Rio de Janeiro – Dominic Thiem hat in der Nacht auf Freitag schwer arbeiten müssen, ehe er das Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro erreichte. Österreichs Tennis-Star lag gegen den Spanier Jaume Munar 6:7,0:2 zurück, siegte nach 2:41 Stunden aber noch 6:7(5),6:3,6:4. Thiem trifft am Freitag (3. Match nach 19.00 Uhr MEZ/live Sky) erstmals auf den italienischen Qualifikanten Gianluca Mager.

Letzterer liegt im Ranking auf Position 128 und ist klarer Außenseiter. Thiem fehlt nun nur noch ein Sieg, um bereits am kommenden Montag erstmals in die Top 3 des ATP-Rankings vorzustoßen. Sollte dies nicht gelingen, dann wird es wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Roger Federer (SUI) eine Woche später so weit sein.

Thiem zeigte vor den Augen des dreifachen French-Open-Siegers Gustavo "Guga" Kuerten, in Brasilien eine Sportlegende, noch nicht sein bestes Sandplatz-Tennis. Allerdings bot ihm sein 22-jähriger Gegner auch mit viel Gefühl gut Paroli. Thiem hatte gegen den Weltranglisten-99. zunächst bei 2:1 einen Breakball, den dieser aber mit Serve-Volley souverän abwehrte. Danach wurde es bei 3:3 bzw. 5:5 zweimal für Thiem brenzlig, der aber beide Breakbälle gegen sich abwehrte. Munar überraschte Thiem immer wieder mit vielen gelungenen Stoppbällen und brachte den Lichtenwörther so auch mehrmals aus dem Rhythmus. Das Match musste nach 55 Minuten ins Tiebreak. In diesem wandelte Thiem ein 1:3 noch in ein 4:3, doch es war Munar, der nach 1:05 Stunden seinen zweiten Satzball zum 7:5 nutzte.

Der kleine Spanier mit dem großen Touch widerstand dem Powertennis Thiems weiterhin, im zweiten Game brachte ihm sogar ein gelungener Stopp als Return Breakball, den er prompt zur 2:0-Führung nutzte. Doch Thiem steigerte sich mit dem Rücken zur Wand, schaffte mit Breaks zum 1:2 und 3:2 die Wende und nach vier Games en suite ließ er sich den Satz nicht mehr nehmen. Nach 1:50 Stunden hatte Thiem den Satzausgleich zum 6:3 geschafft.

Im entscheidenden Durchgang wehrte der Schützling von Nicolas Massu zunächst zwei Breakbälle ab. Doch mit Fortdauer des Spiels gelang es Thiem, sein Powertennis besser zur Geltung zu bringen. Ein Break zum 4:2 war allerdings noch nicht die Vorentscheidung, denn Munar schaffte nach fehlerhaftem Service von Thiem das sofortige Rebreak. Gespielt zu diesem Zeitpunkt: 2:25 Stunden, Ortszeit: fast 0:30 Uhr. Munar gelang noch der Ausgleich, doch im zehnte Game nutzte Thiem seinen zweiten Matchball zum dritten Sieg im dritten Vergleich mit dem Mallorquiner.

In Rio de Janeiro, wo erstmals auch bei einem Sandplatz-Turnier das "Hawkeye" zum Videocheck für strittige Entscheidungen eingesetzt wird, hatte Thiem ja 2017 schon einmal triumphiert. Den nächsten Schritt zu einem neuerlichen Titel an der Copacabana könnte er am Freitag tun.