Schneeschuhwanderer in Osttirol tödlich verunglückt

Obertilliach – Bei einem Unfall am Donnerstag in Obertilliach in Osttirol kam ein Schneeschuhwanderer ums Leben. Laut Landespolizeidirektion Tirol dürfte der 55-jährige Einheimische, der in Richtung Spitzköfele unterwegs war, mehrere hundert Meter über steiles, teils felsdurchsetztes und eisiges Gelände abgestürzt sein. Seine Leiche wurde am Abend von der Bergrettung gefunden.