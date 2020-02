Mit Fonduespieß Sicherheitsbeamten in Innsbruck in Hand gestochen

Innsbruck – Am Unsinnigen Donnerstag gegen 19.45 Uhr wurde die Polizei in die Brunecker Straße in Innsbruck gerufen. Die Beamten fanden am Gehsteig einen 37-jährigen Sicherheitsbeamten mit einer blutenden Verletzung am Unterarm vor. Der Einheimische berichtete, er sei von einem „Somalier" in die Hand gestochen worden.