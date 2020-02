Gasunfall in Mehrparteienhaus: Kleinkind lag bewusstlos in Bad

Hinterbrühl – Nach einem Austritt von Kohlenmonoxid (CO) in einem Mehrparteienhaus in Hinterbrühl in Niederösterreich sind am Donnerstagabend zwei Kinder in Krankenhäuser gebracht worden. Eine Dreijährige wurde laut Polizei in ein Grazer Spital eingeliefert, ihre zwei Jahre alte Schwester im Landesklinikum Mödling ambulant behandelt. Das Wohngebäude war vorübergehend evakuiert worden.