Böses Erwachen in Frankfurt: Salzburg braucht jetzt „Männer“

Frankfurt – Red Bull Salzburg befindet sich in einer ungewohnt schwierigen Phase. Nach zwei Niederlagen in Folge sind sowohl die Tabellenführung in der Bundesliga als auch das Gros der Aufstiegschancen in der Europa League dahin. Kleine Hoffnungen machen sich die Bullen nach der 1:4-Pleite am Donnerstag bei Eintracht Frankfurt vor dem Rückspiel nächste Woche aber noch.