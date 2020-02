Profi-Premiere für Tiroler Gall: „Vorfreude ist riesig“

Innsbruck – Noch sind es zwar sechs Tage bis zu seinem 22. Geburtstag, das größte Geschenk gibt es für Felix Gall aber bereits heute: Der Osttiroler gibt bei der dreitägigen Tour du Haut-Var in Frankreich sein Debüt als Rad-­Profi. Gall steigt nach drei Jahren im Farmteam erstmals für den deutsch-niederländischen World-Tour-Rennstall Sunweb in die Pedale – und dort erwarten den Junioren-Weltmeister von 2015 gleich eine Handvoll Stars als Gegner. Neben Vuelta- und Giro-d’Italia-Sieger Nairo Quintana (COL) bereiten sich auch Frankreichs Rad-Stars Thibaut Pinot und Romain Bardet auf die neue Saison vor.

Ein wahrer Härtetest also. So sieht das auch der Debütant. „Irgendein Rennen ist das nicht, das sieht man an den Leuten, die mitfahren“, schmunzelt Gall und ergänzt zu seinem Auftakt: „Ich kann es kaum erwarten, die Vorfreude ist riesig. Ich habe mich zehn Tage lang gut auf Gran Canaria vorbereitet – jetzt kann es losgehen.“