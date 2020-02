Europameister in elf Sekunden: EM der Naturbahnrodler „einziges Fiasko"

Moskau – Großen Ärger gibt es nach der Europameisterschaft der Naturbahnrodler in Moskau (RUS): Aufgrund des Warmwetters wurde der Einsitzer-Bewerb am Freitag auf einen Lauf verkürzt – und das mit einer Laufzeit von gut elf Sekunden. Normalerweise beträgt die Fahrzeit bei den Rennen gut 1:10 Minuten. Der Europameistertitel des Steirers Michael Scheikl in 11:11 Sekunden rückte dabei in den Hintergrund.