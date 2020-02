Heimische Agrareinkommen stiegen 2019 um 2,2 Prozent

Insgesamt produzierten die österreichischen Agrarbetriebe Waren in Höhe von rund 7,6 Milliarden Euro, ein Plus von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg in der tierischen Erzeugung um 2,8 Prozent sei heuer vor allem auf die gestiegenen Erlöse in der Schweinehaltung infolge der hohen Produktionsausfälle in Asien wegen der afrikanischen Schweinepest zurückzuführen, heißt es in der Aussendung am Freitag. Stabil war die Milchproduktion, die Rinderproduktion mit einem Minus von 4,5 Prozent hingegen erneut rückläufig.