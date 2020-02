Deutschland erhöht Polizeipräsenz: "Sehr hohe" Gefahr durch Rechtsextremismus

Berlin, Hanau – Nach dem Anschlag von Hanau wird zum Schutz der Bevölkerung in ganz Deutschland die Polizeipräsenz erhöht. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte am Freitag in Berlin an, dass "sensible Einrichtungen" wie insbesondere Moscheen verstärkt überwacht würden.

Zudem solle die Präsenz an Bahnhöfen, Flughäfen und im grenznahen Raum erhöht werden. Seehofer verwies insbesondere auf die Gefahr von Nachahmungstaten und sprach von einer "sehr hohen" Gefährdungslage durch den Rechtsextremismus.

📽 ZiB2-Beitrag | ORF-Korrespondent Andreas Jölli aus Hanau

"Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag", sagte Seehofer. Es sei der "dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten. "Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch", sagte Seehofer weiter.

Rufe nach Verfassungsschutz-Einsatz gegen AfD

Auch eine Debatte über politische Konsequenzen ist in Deutschland entbrannt. So forderte die SPD am Freitag eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Die Partei habe das gesellschaftliche Klima in den letzten Monaten und Jahren vergiftet, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil, am Freitag im ARD-"Morgenmagazin.

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag Konstantin Kuhle sagte: "Die AfD bewegt sich als Gesamtpartei immer schneller in Richtung einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz." Wenn der thüringische Landeschef Björn Höcke offen zu einem Umsturz aufrufe, könne dies die wehrhafte Demokratie nicht kaltlassen. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte im Deutschlandfunk über die AfD: "Das ist der politische Arm des Hasses". Nach dem Hanauer Anschlag hatten zahlreiche Politiker der Partei eine Mitschuld gegeben.

AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland hatte das zurückgewiesen und gesagt, er halte es für schäbig, in der Phase so etwas zu instrumentalisieren. Es handle sich um einen offensichtlich völlig geistig verwirrten Täter.

Debatte um Waffenrechts-Verschärfung

Eine aus manchen Lagern geforderte weitere Verschärfung des Waffenrechts sieht der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), skeptisch. Er glaube, das werde am Ende nicht die Lösung des Problems sein, sagte er und verwies darauf, dass das Waffenrecht gerade erst verschärft worden sei. Bei jedem, der eine Waffe besitze oder eine neu erwerben wolle, gebe es jetzt eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz, um festzustellen, ob es über ihn Erkenntnisse gebe. "Das schließt einen großen Teil derer, die irgendwie problematisch werden könnten, aus." Bei dem Täter von Hanau hätte das aber wahrscheinlich nicht zum Ergebnis geführt, wenn er vorher nicht auffällig geworden sei.

Der 43-Jährige hatte nach Auskunft der zuständigen Kreisbehörde im Jahr 2013 eine waffenrechtliche Besitzerlaubnis bekommen. In der Waffenbesitzkarte des Sportschützen seien zuletzt zwei Waffen eingetragen gewesen. Der Mann soll am Mittwochabend in Hanau aus mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, seine Mutter und sich selbst getötet haben.

Religionsvertreter fordern Kampf gegen Hass

Vertreter der Kirchen und anderer Religionsgemeinschaften in Deutschland haben am Freitag erschüttert und fassungslos auf die Gewalttat in Hanau reagiert. Sie forderten einen entschiedeneren Kampf gegen Hass und Rassismus. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, kritisierte "eine Tendenz zu einem ausgrenzenden und aggressiven Nationalismus und Rassismus."

Schock und Fassungslosigkeit sitzen in Hanau tief. Zahlreiche Kerzen und Blumen im Zentrum der hessischen Stadt. © PATRICK HERTZOG

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, rief zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf. Der Fuldaer katholische Bischof Michael Gerber, zu dessen Diözese Hanau gehört, sprach von einer tiefen Zäsur und bat alle Gemeinden, für Opfer und Angehörige zu beten. Auch der katholische Dresdner Bischof Heinrich Timmerevers rief zu mehr Zivilcourage auf.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisierte, "zu lange ist die Gefahr durch den wachsenden Rechtsextremismus verharmlost und vernachlässigt worden". Polizei und Justiz schienen zudem häufig "auf dem rechten Auge eine Sehschwäche zu haben. Das rächt sich jetzt."

"Rassismus und Faschismus tötet überall." Klare Worte beim Totengedenken in Hanau. © PATRICK HERTZOG

Türkei und Pakistan verurteilen Islamophobie

Kritik kam auch von außerhalb Deutschlands. So warf die türkische Regierung Berlin vor, zu wenig Härte im Kampf gegen den Fremdenhass und Islamophobie zu zeigen. "Mangelnde Sensibilität im Kampf gegen den wachsenden Fremdenhass in Europa führt jeden Tag zu neuen Anschlägen", zitierte Die Presse das türkische Außenministerium am Freitag. Mustafa Yeneroglu, ein in Köln aufgewachsener türkischer Parlamentsabgeordneter, forderte indessen "konkretere Taten" seitens der deutschen Politik und prangerte den institutionellen Rassismus innerhalb der Behörden an. Dieser sei "nicht im Geringsten angegangen worden", sagte Yeneroglu laut dem Bericht.