Zeugenaufruf: Spaziergängerin fand Schwerverletzten in Bachbett in Kranebitten

Innsbruck – Schwer verletzt und stark unterkühlt musste ein Mann am Freitagmorgen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Eine Spaziergängerin hatte den Einheimischen, der laut Polizei 34 Jahre alt ist, gegen 7.55 Uhr im betonierten Bachbett des Kranebitter Klamm-Bachs in der Nähe der Standschützenkaserne stehend entdeckt. Am Kopf wies er schwere Wunden auf, ansprechbar war er nicht. Die Frau verständigte sofort den Notruf.