Überlebender von Schiffsunglück in Budapest: „Sie gaben mich einfach auf“

Budapest – Über neue erschütternde Details im Zusammenhang mit dem Schiffsunglück auf der Donau in Budapest im Mai 2019 mit 28 Toten hat das Onlineportal Blikk.hu am Freitag berichtet. So schilderte ein Überlebender, dass Matrosen eines Hilfsschiffes wegen des Öls im Wasser ihn nicht herausziehen konnten. Sie hätten ihn einfach aufgegeben.

Laut Anklageschrift gegen den Kapitän des Flusskreuzfahrtschiffs „Viking Sigyn“, Jurij C., soll dieser, statt den Schiffbrüchigen zu helfen, den Weg für das ihm folgende Schwesterschiff „Viking Idun“ freigemacht haben. Der Prozess gegen Jurij C. beginnt mit einer vorbereitenden Gerichtssitzung am 11. März. Jurij C. habe per Funk den Kapitän der „Viking Idun“ gefragt: „Hallo Fedja, hast Du etwas gesehen? Ich glaube, ich habe ein Schiff gerammt.“ Dieser gab jedoch an, er habe nichts gesehen, und sei weitergefahren, habe mit großer Wahrscheinlichkeit die noch im Wasser um ihr Leben ringenden Menschen getötet, sagte er der Blikk.