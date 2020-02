Hunderte Euro Schaden durch Prepaid-Betrügerin in Kundl

Kundl – Am Donnerstag gegen 19 Uhr rief eine Unbekannte in einem Geschäft in Kundl an, gab sich als Bekannte der Chefin aus und forderte eine Angestellte auf, ihr die Codes von Prepaid-Karten durchzugeben. Die Anruferin behauptete, die Kombinationen überprüfen zu müssen.