22-Jähriger schoss in Vomp auf Brauchtumsgruppe und raste davon

Vomp – Zu einem dramatischen Vorfall kam es am Donnerstagabend während der Aufführung einer Brauchtumsgruppe in Vomp: Gegen 21.30 Uhr fuhr ein Autofahrer an einem Absperrposten bzw. an den Teilnehmern der Gruppe vorbei und hielt kurz danach an. Ein Mitglied stellte den Lenker zur Rede. Dieser bedrohte die Anwesenden dann mit dem Umbringen. Außerdem feuerte er mit einer Schusswaffe in Richtung der Personen. Danach stieg der Mann in sein Fahrzeug und fuhr davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ.