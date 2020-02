ORF-Moderator Ernst Griesser verstorben

Innsbruck – ORF-Moderator und Schauspieler Ernst Griesser ist tot. Der unter anderem aus Radio Tirol und „Tirol heute“ bekannte Moderator starb laut ORF am Donnerstag im Alter von 76 Jahren.

Griesser spielte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, stand unter anderem mit Hansi Hinterseer oder Tom Turbo vor der Kamera. In Radio Tirol machte er sich als „Sonntags-Griesser“ einen Namen, in „Tirol heute“ gab er den Grantler und „Gschaftlhuber“. 380 Mal spielte Griesser den schurkischen Kuno auf der Bühne. (TT.com)