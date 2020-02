Coronavirus: 16 neue Fälle in Norditalien

Mailand – In Norditalien haben sich mehrere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) angesteckt. 14 Fälle wurden in der lombardischen Provinz Lodi gemeldet, zwei weitere im Raum von Padua, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Hunderte Menschen wurden unter Quarantäne gestellt. In mehreren Gemeinden im Raum Lodi wurden öffentliche Lokale und Schulen geschlossen.

Ein 38-jähriger Patient lag am Freitag in kritischem Zustand auf der Intensivstation des Krankenhauses der Kleinstadt Codogno, wie Behörden mitteilten. Insgesamt seien bisher 14 Menschen in der Lombardei positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, darunter fünf Krankenpfleger und die schwangere Frau des Schwerkranken, wie Giulio Gallera, der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei am Freitag berichtete.

Bei den beiden in Padua (Region Venetien) gemeldeten Patienten handelt es sich um Senioren. Alle Personen, die in den letzten zwei Wochen aus China zurückgekehrt sind, müssen sich zu Hause in Quarantäne begeben, beschloss der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag.

Notfallmaßnahmen in zehn Gemeinden

Nachdem die lombardischen Gesundheitsbehörden die Coronavirus-Erkrankungen bestätigten, ergriffen zehn Gemeinden, aus denen die Infizierten stammen, Notfallmaßnahmen. Die Kommunen Codogno, Castiglione d‘Adda und Casalpusterlengo in der Provinz Lodi riefen ihre Bürger auf, zu Hause zu bleiben und auf „soziale Kontakte“ zu verzichten.