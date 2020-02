Kroate Zubcic Überraschungssieger im Japan-Riesentorlauf

Yuzawa Naeba – Der Kroate Filip Zubcic hat am Samstag beim Herren-Riesentorlauf in Yuzawa Naeba in Japan einen Überraschungssieg gelandet. Der Premierensieger im alpinen Ski-Weltcup setzte sich von Rang zwölf nach dem ersten Durchgang aus noch überlegen mit 0,74 Sek. vor dem Schweizer Marco Odermatt durch. Der US-Amerikaner Tommy Ford wurde 1,07 Sek. zurück Dritter.