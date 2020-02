Alpenvolleys-Libero Ringseis: „Uns muss man erst einmal schlagen“

Innsbruck – „Ich koche mir gerade Nudeln mit Garnelen und Brokkoli“, erklärt­e der Libero der Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Florian Ringseis, Donnerstagmittag. Sein Appetit ist auch am Parkett groß. Dafür sorgt das Liga-Menü der nächsten zwei Wochen: Heute wartet in Friedrichshafen (19.30 Uhr) der deutsche Vize­meister, am nächsten Samstag (18 Uhr, Olympiahalle) geht es gegen das Team aus Frankfurt.