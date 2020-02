Ein pikantes Video wirbelt ordentlich Staub im Unterhaus auf

Innsbruck – Es gibt wohl kaum eine Fußball-affine „WhatsApp-Gruppe“ in Tirol, in der am Donnerstag nicht ein pikantes Video verbreitet wurde: Der Film zeigt Ex-Imst-Coach Sladi Pejic und als Nebendarsteller den ehemaligen Axams-Trainer Gerhard Zeber. Dabei führt Pejic ein gestelltes Telefonat mit TFV-Präsident Josef Geisler und beleidigt im Zuge dessen auch Hall-Trainer und Arbeitskollege Akif Güclü.