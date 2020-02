WSG fordert WAC: Im Tivoli soll heute der Rauch aufgehen

Die Zigaretten müssen in der Packung bleiben. Trotzdem soll heute (17 Uhr, live, Sky) im Tivolistadion der Rauch aufgehen, wenn die WSG Tirol nach nur einem Heimsieg in der Bundesliga (3:1 gegen die Austria am 7. Juli 2019) endlich wieder gewinnen will. Der Gegner stellt freilich eine hohe Hürde da: Der WAC ist aktuell Tabellenvierter, startete mit einem 3:0 gegen Hartberg und hat den Abgang von Trainer Gerhard Struber sowie der Stützen Michael Sollbauer, Marcel Ritzmaier (alle zu Barnsley) und Anderson Niangbo (Gent) gut verdaut.