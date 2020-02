„Armutszeugnis": Andreas Gabalier rechnet mit Amadeus Award ab

Innsbruck – Seinem Ärger über die Musikexperten der Amadeus Awards hat Sänger Andreas am Donnerstag in sozialen Medien Luft gemacht. Der Auslöser: Gabalier ist in der Kategorie „Live Act des Jahres" nicht nominiert worden. „Ich weiß, dass es sich in der Musik nicht ausschließlich um Fakten und Zahlen dreht, ein klitzekleines Grundmaß an Wertschätzung wäre jedoch angebracht gewesen", richtet sich der 35-Jährige in dem knapp zweiminütigen Video an die Verantwortlichen des Musikpreises.