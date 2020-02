Einjähriger in Niederösterreich mit heißem Frittierfett verbrüht

Obergrafendorf – Ein einjähriger Bub hat sich am Freitagnachmittag in Obergrafendorf (Bezirk St. Pölten) mit heißem Fett aus einer Fritteuse verbrüht. Das Kleinkind erlitt schwere Verbrennungen am Bauch und an den Beinen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen, bestätigte die Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung" vom Samstag.