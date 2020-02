Lawinengefahr, Regen und heftiger Wind im Norden Europas

Kopenhagen – Wetterkapriolen im Norden Europas: Während Dänemark mit ungewöhnlich starkem Regen zu tun hat, ging in Norwegen eine Reihe von Schneelawinen ab. Im norwegischen Vatedalen gut 200 Kilometer nördlich von Bergen entkam ein Autofahrer am Freitagabend einem größeren Lawinenabgang nur knapp.

Auch anderswo in dem skandinavischen Land gingen in den vergangenen Tagen mehrere Lawinen ab. Bei einem der Vorfälle auf der Inselgruppe Spitzbergen waren am Donnerstag zwei deutsche Touristen ums Leben gekommen. Viele norwegische Bergpässe blieben am Samstag wegen Lawinengefahr gesperrt.