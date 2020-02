Häftling sperrte in NÖ auf Freigang Wachebeamte ein und floh

Windigsteig – Ein Häftling der Justizanstalt Krems ist am Freitag bei einem Freigang in Waidhofen an der Thaya seinen Bewachern entkommen, bestätigte die Polizei am Samstag einen Bericht der NÖN (Online-Ausgabe). Der verurteilte Betrüger gab an, etwas in seinem Haus erledigen zu wollen. Dort sperrte er die beiden begleitenden Justizwachebeamten in einem Raum ein.