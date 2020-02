WSG Tirol beendete Niederlagen-Serie mit 2:0 gegen den WAC

Innsbruck – Die WSG Tirol kann doch noch gewinnen: Nach sieben Niederlagen in Serie kehrte die Elf von Trainer Thomas Silberberger am Samstag beim 2:0 gegen den WAC auf die Siegerstraße zurück.

Es war erst der zweite volle Erfolg vor heimischem Publikum in der Liga seit dem 3:1 gegen die Austria am 7. Juli 2019 (1. Spieltag) und der vierte insgesamt.

Nachdem dem WAC nach einem Foul von Soares an Dieng ein klarer Elfmeter vorenthalten wurde, traf Michael Svoboda nach einer Ecke von Florian Rieder per Kopf zum 1:0 (34.). Wenig später schloss Zlatko Dedic (43.) einen Konter mustergültig ab.

Weil den Gästen in der Offensive nach dem Seitenwechsel nicht mehr viel gelang und sich die WSG, angeführt von einem starken Schlussmann Ferdinand Oswald, in der Defensive äußerst stabil präsentierte, änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Erstmals spielten die Wattener im Tivoli in der Bundesliga zu null.