Schüler (13) in Wattens von zwei Männern zusammengeschlagen

Am späten Freitagabend, gegen 22.40 Uhr, ist in Wattens ein 13-Jähriger von zwei Männern attackiert und zusammengeschlagen worden. Danach sind die beiden Angreifer in einem kleinen dunklen Pkw geflüchtet. Die Polizei geht nach ersten Erhebungen davon aus, dass sich Opfer und Täter kennen.