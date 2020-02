Nach Anschlag in Hanau: Unbekannte schossen auf Shisha-Bar in Stuttgart

Stuttgart – Unbekannte haben in Stuttgart auf das Fenster einer Shisha-Bar geschossen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Ermittler gehen davon aus, dass zum Tatzeitpunkt niemand im Gebäude war. Der oder die Täter hätten mit einer unbekannten Waffe noch ein weiteres Fenster in dem Gebäudekomplex beschossen, hieß es von der Polizei. Unter anderem befinde sich in dem Gebäude noch ein Fitnessstudio. Während ein Projektil die Scheibe der Bar durchschlug, hielt die Scheibe im Eingangsbereich demnach stand.

Ein 43 Jahre alter Deutscher hatte am Mittwochabend in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Der Sportschütze tötete auch seine 72 Jahre alte Mutter und dann sich selbst. Ein Tatort war eine Shisha-Bar. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte am Freitag in einer Pressekonferenz ausdrücklich vor Nachahmungstaten nach dem „eindeutig" rassistisch motivierten Terroranschlag von Hanau gewarnt. Durchsuchungen in den vergangenen Tagen bei mutmaßlichen Rechtsextremen, bei denen zahlreiche Waffen beschlagnahmt worden seien, hätten weitere Anschläge verhindert, so Seehofer. Sie hätten aber auch deutlich gemacht, dass die „Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus in Deutschland sehr hoch" sei. Deshalb, so Seehofer, müsse mit Nachahmungstätern gerechnet werden.