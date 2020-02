LA Clippers kassierten dritte Niederlage in Folge

Los Angeles – Die Los Angeles Clippers haben am Samstag ihre dritte Niederlage in der National Basketball Association (NBA) in Folge kassiert. Gegen die Sacramento Kings setzte es trotz 31 von Kawhi Leonard erzielten Punkten daheim ein 103:112, Paul George fehlte den Gastgebern verletzungsbedingt. Beim 120:110-Sieg der Houston Rockets bei Utah Jazz kamen James Harden und Russell Westbrook auf 38 bzw. 31 Punkte.