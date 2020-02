Unbegleiteter L17-Fahrschüler prallte in Baumkirchen gegen anderes Auto

Baumkirchen – Mit dem Auto seines Vaters, das für L17-Fahrten zugelassen ist, war ein 16-jähriger Syrer am Samstag gegen 23 Uhr in Baumkirchen unterwegs. Anstelle einer vorgeschriebenen erwachsenen Begleitperson war aber ein gleichaltriger Freund des Syrers im Auto. An einer Kreuzung passierte dem Fahranfänger dann ein folgenschwerer Fehler: Der Fahrschüler missachtete im Kreuzungsbereich der Landstraße die Vorrangregelung und verursachte dadurch einen Unfall.