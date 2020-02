Ära geht zu Ende: Letzter Tag für Familie Anzengruber auf Arzler Alm

Innsbruck – Zum letzten Mal sorgt die Familie Anzengruber heute, Sonntag, für das leibliche Wohl der Besucher auf der Arzler Alm in Innsbruck. 19 Jahre lang war die Familie für die Bewirtschaftung der Alm zuständig, jetzt wird dieses Kapitel geschlossen.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass dieser Inhalt Komponenten enthalten kann, die von einem Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden. Durch den Aufruf des Inhaltes besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter auf Daten in Ihrem Browser zugreifen kann. Dazu können auch personenbezogene Daten gehören. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen des Anbieters.

Wie berichtet soll Anzengruber bei der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag zum neuen Vizebürgermeister der Stadt Innsbruck gewählt werden. Damit übernimmt er auch sämtliche Ressorts von dem aus der Politik scheidenden Franz Gruber, darunter eben das Amt für Forst-, Land- und Almwirtschaft. „Ich stehe für eine saubere Politik“, erklärte Anzengruber dazu am Montag via Facebook. Deshalb werde er mit der Angelobung die Alm aufgeben.