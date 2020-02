25-Jähriger wollte Ex-Freundin in Hotel in Innsbruck erwürgen

Innsbruck – Zu einem versuchten Tötungsdelikt kam es am Samstag gegen 2 Uhr Früh in einem Hotel in Innsbruck: Dort wollte sich eine 23-jährige Hotelangestellte offenbar von ihrem 25-jährigen mexikanischen Freund trennen. Der alkoholisierte Mann konnte sich damit aber nicht abfinden: Er attackierte die Österreicherin, riss sie im Bereich der Rezeption zu Boden, versetzte ihre mehrere Faustschläge gegen den Kopf und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit.

Zu diesem Zeitpunkt wollte der Mexikaner die regungslose 23-Jährige in den ersten Stock des Gebäudes schleppen. Als der Hotelgast das sah, verständigte er umgehend die Polizei. Zwischenzeitlich kam die bewusstlose Frau wieder zu sich und wurde von dem Augenzeugen in die Lobby begleitet, wo bereits die verständigte Polizei wartete. Die verletzte Frau wurde in die Klinik eingeliefert. Der 25-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und auf der Polizeidienststelle vernommen. Er gab an, dass er sich mit der Trennung nicht abfinden wollte.