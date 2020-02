FC Wacker startet mit Remis gegen Steyr in die Frühjahrssaison

Innsbruck– Wacker Innsbruck und Vorwärts Steyr haben sich am Sonntag zum Abschluss der 17. Runde in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (1:0) getrennt. Stefan Meusburger brachte die Tiroler in der 18. Minute in Führung, Bojan Mustetic sorgte in der 53. Minute für den Ausgleich der Oberösterreicher, die damit auf Platz vier zurückfielen. Die Tiroler liegen nach wie vor auf Platz sechs. (APA)